Camorra, arrestato latitante del clan Lombardi: viaggiava su un bus proveniente dalla Francia

Il latitante del clan di camorra dei Lombardi si era rifugiato in Francia dopo una condanna a circa 5 anni di reclusione per traffico di droga e reati tributari.

Camorra | Raffaele Iorio, 41 anni, originario di Acerra (Napoli), ritenuto dalle forze dell’ordine un appartenente al clan dei Lombardi capeggiato dal boss Mario De Sena, è stato arrestato alla barriera autostradale dell’A10, a Ventimiglia, dagli agenti della polizia di frontiera. L’uomo, con precedenti che vanno dall’associazione di tipo mafioso al traffico di armi e stupefacenti, viaggiava su un pullman di linea “Flixbus”, proveniente da Marsiglia e diretto a Roma. E’ stata una carta di identità malridotta ad attirare l’attenzione degli agenti, durante il controllo.

Condotto in ufficio, è emerso che Iorio, latitante da lungo tempo, si era rifugiato in Francia, dopo una condanna a circa 5 anni di reclusione, pronunciata nel 2017 ad Ancona, per un cumulo pene per traffico di droga e reati tributari.

L’arresto

“L’arresto del latitante affiliato al clan camorristico, rappresenta un ulteriore colpo inflitto dalla polizia alla criminalità organizzata – commenta il dirigente della polizia di frontiera di Ventimiglia, Martino Santacroce – i miei poliziotti hanno ancora una volta evidenziato l’eccellente professionalità”. Iorio, trovato con 4 grammi di hashish, è stato associato al carcere di Sanremo.