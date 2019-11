Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato due persone per spaccio nel di droga al Parco Verde e nel Rione IACP di Caivano.

Continua l’attività di repressione dello spaccio di stupefacenti effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Casoria nel Parco Verde di Caivano e nel Rione Iacp. Due le persone arrestate a Caivano per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Il primo, Vincenzo Onesto, 48enne già noto alle ffoo, è stato sorpreso nel Parco Verde mentre cedeva piccole bustine di plastica in cambio di denaro. Notata la pattuglia, Onesto ha lanciato in aria un sacchetto contenente 18 dosi di marijuana e si è dato alla fuga. Inseguito e bloccato, il 48enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

In manette anche il 46enne Mario Esposito, nelle cui tasche i militari hanno rinvenuto 47 dosi di cocaina, 32 di eroina e 53 euro in contante ritenuto provento di spaccio. Per lui gli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

I Carabinieri hanno poi sequestrato contro ignoti due borracce dotate di magneti, attaccate sotto un’autovettura parcheggiata nel Rione IACP di Via Atellana. Al loro interno un grammo di eroina e 19 grammi di cocaina suddivisi in 19 bussolotti.