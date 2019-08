Parco Verde: un’operazione antidroga dei Carabinieri ha portato al sequestro di 900 grammi di eroina (contenuta in 1000 bussolotti di plastica).

1000 bussolotti di plastica avvolti in 2 involucri di cellophane contenenti complessivamente 900 grammi di eroina. Questo il bilancio del sequestro effettuato dai Carabinieri della tenenza di Caivano nell’isolato C8/1 del Parco Verde.

I bussolotti erano in un barile di vernice, nascosto in un sottoscala condominiale. Il sequestro è contro ignoti ma le indagini dei militari continuano per risalire alle persone che avrebbero smerciato la droga rinvenuta.