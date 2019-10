Bus Anm viaggia a Napoli con la porta centrale aperta (VIDEO)

Le immagini mostrano la porta centrale del bus Anm aperta per metà durante la marcia, a causa di un’anta completamente fuori asse posta addirittura in una posizione sporgente.

“Una cittadina ci ha segnalato un video che lei stessa ha realizzato a bordo di un autobus suburbano dell’Anm della linea 162 che collega Chiaiano con Giugliano. Le immagini mostrano la porta centrale del mezzo aperta per metà durante la marcia, a causa di un’anta completamente fuori asse posta addirittura in una posizione sporgente, creando un problema di sicurezza anche per gli altri mezzi in strada. Senza contare, ovviamente, le condizioni di viaggio pericolose per l’utenza a bordo dell’autobus. A causa del guasto l’autista è stata costretta ad arrestare la marcia, lasciando i passeggeri a piedi tra Mugnano e Marano”. La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

“Oramai casi del genere sono all’ordine del giorno. Sono decine i mezzi che presentano elementi vetusti o guasti. Abbiamo inviato una nota all’Anm chiedendo di effettuare dei controlli sui mezzi e risolvere le criticità legate alla sicurezza. Non è accettabile che i viaggiatori siano esposti al rischio di cadere fuori dal mezzo mentre sono a bordo. La sicurezza deve essere la priorità”.

IL VIDEO