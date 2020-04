Buoni spesa, picco di richieste nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e di Ponticelli

Al momento risulta che siano stati già spesi il 25 per cento dei titoli di spesa emessi. L’amministrazione sta procedendo a inviare i buoni ‘a blocchi’ per evitare grandi flussi nei punti vendita convenzionati.

Sono scaduti i tempi per la richiesta dei buoni spesa. Sono state registrate 18239 domande inviate al Comune di Napoli di cui circa 14200 quelle accettate per un importo complessivo di circa 4 milioni e 500mila euro. Il link per inviare le richieste era stato pubblicato sabato scorso e giovedì 9 aprile sono stati emessi i primi buoni attraverso l’invio dei pin ai cittadini.

Sul totale delle domande arrivate il 15 per cento, pari a duemila e 800 istanze, sono giunte attraverso il numero 0817955555 attivato dall’amministrazione, i Caf, associazioni e parrocchie che hanno aiutato i cittadini nella compilazione del modulo.

“Questa percentuale – evidenziano dal Comune – dice che le persone non hanno riscontrato particolari difficoltà o problemi nell’uso del sistema informatizzato, scelto dalla maggior parte dei richiedenti”.

Al momento risulta che siano stati già spesi il 25 per cento dei titoli di spesa emessi. L’amministrazione sta procedendo a inviare i buoni ‘a blocchi’ per evitare grandi flussi nei punti vendita convenzionati.

I dati riferiscono che il maggior numero di buoni spesa sono stati utilizzati nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e di Ponticelli dove si registra ci sia anche il maggior numero di buoni assegnati a famiglie con minori di 12 mesi e che quindi hanno un valore complessivo di 360 euro, per una spesa massima di 120 euro a settimana.