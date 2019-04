Brusciano, bomba carta nel “Rione 219”: danneggiate 6 auto

Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere questa notte a Brusciano, all’interno del complesso di edilizia popolare ex legge 219: sono state colpite anche le vetrate al piano terra di un condominio.

Ignoti hanno fatto esplodere questa notte un ordigno artigianale in via Rossellini, a Brusciano (NA), all’interno del complesso di edilizia popolare ex legge 219. Lo scoppio ha danneggiato le vetrate al piano terra di un condominio e sei auto parcheggiate in strada, causando anche un incendio, poi estinto dai Vigili del Fuoco di Nola fatti intervenire sul posto.

Le indagini dei carabinieri per risalire ai colpevoli

Un sopralluogo e’ stato effettuato dai carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Indagano i carabinieri di Brusciano e quelli della compagnia di Castello di Cisterna.