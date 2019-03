Brusciano: 3 arresti dei carabinieri per spaccio nella “219”. I NOMI

Brusciano: 3 arresti dei carabinieri per spaccio di hashish e crack nel complesso popolare “ex legge 219”.

Aniello Pistugia, 34enne, Francesco Pasquale Tornincasa, 26enne e s.o., 23enne, tutti di Brusciano, i primi due già noti alle forze dell’ordine, sono stati tratti in arresto per spaccio dai carabinieri delle Stazioni di Brusciano e Marigliano.

Spacciavano hashish e crack nel complesso popolare “Ex legge 219”: Tornincasa cedeva le dosi attraverso la feritoia di una porta metallica mentre gli altri due facevano da “pali” e accompagnavano i clienti dal luogo in cui parcheggiavano l’auto fino alla palazzina in cui era posizionato il pusher.

I tre sono stati bloccati dopo aver ceduto a 4 acquirenti hashish e crack per complessivi 8 grammi.

Tornincasa, inoltre, è stato trovato con addosso circa 300 euro in denaro contante.

ora gli arrestati sono in attesa del giudizio con rito direttissimo.