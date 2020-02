Bambino abbandonato nel parco a Ponticelli. Ora è al Santobono

Ponticelli: Alcuni passanti hanno notato la carrozzina abbandonata nel pressi del parco e hanno chiamato le forze dell’ordine.

Il bambino abbandonato nel parco pubblico Fratelli De Filippo a Ponticelli è stato trasportato all’Ospedale Santobono. E’ stato ritrovato da alcuni passanti all’interno di un passeggino abbandonato che si sono resi conto dell’assenza di adulti.

Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto e per precauzione il piccolo è stato trasportato in ospedale. Sono state avviate le indagine per ricostruire la vicenda e identificare i genitori.