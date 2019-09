Bagnoli, lite davanti a un locale finisce a coltellate: ferito un ragazzo

Il 20enne accoltellato a Bagnoli è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Paolo e sarà sottoposto presto a un intervento chirurgico: in corso accertamenti per risalire all’identità dell’aggressore.

Bagnoli | Un ragazzo accoltellato a Napoli, dopo una lite. Intorno alle 4.30, davanti al Club Partenopeo in via Coroglio, un 20enne incensurato e’ stato ferito all’addome con un oggetto appuntito. L’aggressione sarebbe scaturita dopo una banale discussione nata sulla pista da ballo del locale.

Il giovane ferito non è in pericolo di vita

Il ragazzo e’ ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Paolo; non e’ in pericolo di vita, ma sara’ presto sottoposto a un intervento chirurgico. In corso accertamenti per risalire all’identita’ dell’aggressore. Indagini dei carabinieri della compagnia del quartiere di Bagnoli.