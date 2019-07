Bagnoli, partita la gara per la bonifica dell’amianto nell’area ex Eternit

La durata prevista dei lavori nell’area ex Eternit a Bagnoli è di 471 giorni, durante i quali sarà attivato un costante monitoraggio delle dispersioni di amianto.

L’amianto che inquina l’area ex Eternit nel quartiere di Napoli di Bagnoli sara’ rimosso. La gara per la bonifica dei terreni e’ stata bandita da Invitalia, soggetto attuatore del piano di rilancio dell’ex area industriale. Gli atti di gara sono stati prima sottoposti alla verifica dell’Anac. L’appalto, articolato in un unico lotto, ha un valore di 20 milioni di euro. Le offerte possono essere presentate fino al 6 agosto 2019. La durata prevista dei lavori e’ di 471 giorni, durante i quali sara’ attivato un costante monitoraggio delle dispersioni di amianto grazie a un sistema di centraline nell’area interessata e nelle zone limitrofe.

Il commento di Domenico Arcuri, ad di Invitalia

“L’avvio della gara – sottolinea Domenico Arcuri, ad di Invitalia – mostra, con i fatti, che il progetto per restituire un’area come quella di Bagnoli ai cittadini di Napoli sta andando avanti rispettando le tempistiche che sono note a tutti coloro che hanno la pazienza di approfondirle. Entro fine anno le gare bandite saranno trentacinque”. La bonifica riguarda una superficie di circa 16 ettari.