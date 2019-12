Bagnoli al buio, che fine ha fatto l'illuminazione pubblica?

La maggior parte delle strade di Bagnoli di notte diventa preda di malviventi, che approfittano dell’assenza di una adeguata illuminazione. E lo stesso, anche se in minor proporzione, accade a Fuorigrotta. I residenti lamentano l’assenza di comunicazione e di intervento della Decima Municipalità.

Non si può certo dire che le festività natalizie per gli abitanti di Bagnoli siano state all’insegna dell’illuminazione. Se non altro quella pubblica. Infatti, come si può apprendere passeggiando per buona parte delle strade di sera o anche dal gruppo Facebook ‘Bagnoli 80124’, gran parte del quartiere “è al buio da tempo”. Nella piazza centrale e nelle zone limitrofe, infatti, mancano quasi totalmente le luci.

E solo quelle di Natale, accese, tra l’altro, solo pochi giorni fa, non possono bastare a scongiurare i furti e i danneggiamenti che avvengono con continuità nei confronti soprattutto delle auto parcheggiate. Ovviamente, il buio finisce col rivelarsi prezioso alleato dei malviventi.

I cittadini continuano a domandarsi quando si possa mettere la parola fine a questa vicenda, che si sta verificando, sebbene in proporzioni minori, anche a Fuorigrotta. E aspettano risposte dalla decima Municipalità, che, però, non ha pubblicato alcun avviso sul perché e su quando verrà ripristinata l’illuminazione pubblica.