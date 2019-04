Bagni inagibili da mesi, la protesta degli studenti del Liceo Umberto

Circa 400 studenti sono partiti dal Liceo Umberto, arrivando in corteo fuori la sede della Città Metropolitana di Napoli per far valere le loro ragioni in merito alla surreale situazione dei bagni della storica scuola.

Erano in circa 400 e si sono diretti tutti verso l’ex sede della Provincia, dove, oggi, si trova quella della Città Metropolitana. Erano tutti studenti del Liceo Umberto di Napoli e protestavano per l’ormai surreale situazione dei bagni inagibili nella storia scuola partenopea. Una vicenda che va avanti ormai da mesi con lavori letteralmente interminabili. E il corteo è partito proprio dallo stesso Liceo, dopo il veto da parte del preside, Carlo Antonelli, di fare una assemblea straordinaria, perché a suo dire, sarebbero stati proprio loro ad otturare i servizi. Ma i diritti valgono bene un’azione di protesta decisa.

L’incontro con il consigliere Marrazzo

Come quella che li ha portati tutti, intorno alle 10 di questa mattina, in piazza Matteotti. Una delegazione di quattro ragazzi è stata ricevuta dal consigliere Marrazzo. Incontro, come è stato spiegato dai rappresentanti di istituto, ritenuto molto positivo. Conclusosi con la promessa di raddoppiare la squadra di lavoro per ripristinare quanto prima l’agibilità dei bagni e la riapertura dei servizi chiusi da anni.