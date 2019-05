Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno denunciato un 52enne e un 34enne. Erano in possesso di un jammer per clonare le chiavi elettroniche delle auto.

I Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata impegnati, insieme ai colleghi del nucleo cinofili, a Boscotrecase e Boscoreale in un’attività di contrasto ai fenomeni d’illegalità diffusa, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 52 anni (già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio) e un altro di 34 anni (con precedenti legati ad armi e stupefacenti). Grazie ad uno Jammer, apparecchiatura utilizzata per “clonare” le chiavi elettroniche delle auto, i due mettevano a segno i loro furti nell’area vesuviana.

I malviventi sono ritenuti responsabili di furto in concorso. Durante le perquisizioni personali e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato lo Jammer e due chiavi elettroniche per auto utilizzati per il furto di autovetture.

Nel corso delle attività, sono state effettuate in tutto nove perquisizioni domiciliari e identificate 41 persone, oltre a 19 veicoli controllati e undici violazioni contestate al codice della strada.

Boscotrecase: arrestato titolare di panificio per furto di energia elettrica

A Boscotrecase è stato arrestato il titolare di un panificio accusato di furto. Con il supporto dei tecnici Enel, i militari hanno accertato che l’uomo aveva alterato la misurazione del contatore elettrico sottraendo alla registrazione consumi che la compagnia erogatrice stima in circa 13.600 euro. Dopo le formalità del caso, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Segnalati inoltre al prefetto quali assuntori di stupefacenti tre giovani trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cannabis detenute per uso personale.