Aveva occupato un intero marciapiede per vendere alberi di Natale, sanzionato

Un intero marciapiede a Napoli era stato occupato da un venditore di alberi di Natale, costringendo i pedoni a circolare o sulla sede stradale o nella pista ciclabile.

Alberi di Natale | Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli della Unità Operativa Vomero sono intervenuti in Via Amerigo Vespucci presso un’attività commerciale di vendita di alberi di Natale ponendo l’intera area del marciapiede a sequestro penale. Gli Agenti hanno accertato che era stato occupato l’intero marciapiede sottraendolo alla collettività costringendo i pedoni a circolare o sulla sede stradale o nella pista ciclabile.

Il titolare dell’attività è stato sanzionato per l’occupazione abusiva di suolo pubblico e per la mancanza di autorizzazione amministrativa alla vendita e deferito alla Autorità Giudiziaria. Inoltre verificato che era già stato sanzionato numerose volte, per salvaguardare l’incolumità dei cittadini, si è proceduto a liberare l’area dal materiale posto in vendita ed a sequestrare l’area al fine di evitare la continuità dell’occupazione.

Le altre sanzioni.

Sanzionato sempre in via Vespucci anche il titolare di un bar per occupazione di suolo perché sebbene titolare di autorizzazione amministrativa eccedeva rispetto a quanto concesso dal titolo ed occupava in maniera difforme.

In via Niutta, infine, è stato sanzionato il titolare di un’attività commerciale di frutta e verdura per occupazione abusiva di suolo pubblico e perché esponeva all’esterno i prodotti che sono stati sequestrati e distrutti perché alimenti a contatto con gli agenti atmosferici pertanto dannosi per la salute dei consumatori.