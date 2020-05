Aversa, assalto armato a un portavalori: feriti poliziotto e guardia giurata

I banditi, secondo qualche testimone erano armati di kalashnikov, sarebbero entrati in azione all’arrivo del furgone portavalori ad Aversa.

Un sovrintendente della Polizia Ferroviaria e una guardia giurata di un istituto di vigilanza privata sono rimasti feriti da colpi d’arma da fuoco durante una rapina avvenuta questa mattina alla filiale della Bnl di viale Kennedy ad Aversa (Caserta). Secondo i primi accertamenti eseguiti dalle forze dell’ordine, i banditi – almeno tre – sarebbero entrati in azione all’arrivo del furgone portavalori; secondo qualche testimone erano armati di kalashnikov.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma sembra che i tre, con il volto coperto, abbiano agito non appena il vigilante è sceso dal furgone con un plico, prima dunque che entrasse in banca, sottraendogli la pistola d’ordinanza ma provocando la reazione dello stessa guardia e dell’agente della Polfer che in fila con altre persone. A questo punto i banditi hanno fatto fuoco ferendo entrambi. Sono poi fuggiti con un’auto condotta forse da un quarto elemento della banda.

Il Sovrintendente della Polizia Ferroviaria e la guardia giurata sono rimasti feriti alle gambe. Entrambi sono stati portati al locale ospedale; le condizioni sono gravi ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

A novembre un’altra rapina, ma meno cruenta, aveva interessato la filiale dell’Unicredit posta nella centralissima piazza Vittorio Emanuele; allora la banda formata da una decina di banditi provenienti dai comuni dell’area nord di Napoli aveva bloccato ogni accesso al centro cittadino mettendo di traverso in strada camion e auto, e aveva portato via le cassette di sicurezza. I banditi sono stati quasi tutti arrestati nel febbraio scorso.