Asia Napoli: riaperte le isole ecologiche. Modalità di accesso, orari e punti di raccolta

Da lunedì 18 maggio Asìa napoli ha riaperto le Isole Ecologiche. Ecco le modalità di accesso, giorni, orari e punti di raccolta.

Le Isole ecologiche hanno ripreso il loro servizio a partire da lunedì 18 maggio.

Per garantire la sicurezza, Asia Napoli ha definito una serie di regole per l’accesso alle isole ecologiche (di seguito l’immagine con le “Modalità di Accesso”).

Modalità di accesso

Gli operatori delle isole ecologiche accoglieranno gli utenti provvisti di tutti i dispositivi di protezione e anche a chi conferisce verrà richiesto di indossare la mascherina. Inoltre sarà consentito di attendere in fila all’esterno rimanendo in auto massimo due persone per auto.

L’accesso sarà consentito un veicolo per volta. All’interno dell’isola ecologica occorre mantenere la distanza di un metro. Il personale aziendale non potrà aiutare l’utenza nelle operazioni di carico e scarico dei materiali.

Le Isole ecologiche di Via Giovanni Antonio Campano, di via Saverio Gatto e di via Arturo Labriola saranno aperte con il seguente orario:

lunedì dalle 14 alle 19, martedì – sabato dalle 8 alle 19:00, la domenica dalle 8:00 alle 14.

Le isole ecologiche di viale della Resistenza, via Emilio Salgari, via Vicinale Vallone di Miano, via Ponte della Maddalena, via Arena alla Sanità e di via Mastellone

lunedì – sabato dalle 8:00 alle 13:50.

L’isola ecologica di via Nelson Mandela

lunedì – sabato dalle 14:00 alle 19:00.

Le persone interessate al servizio potranno prendere tutte le informazioni sul sito www.asianapoli.it, sulla pagina Facebook www.facebook.com/asianapoliofficialpage/ e dalla app, oppure chiamando il numero verde 800161010 (da lunedì a venerdì con orario 8-18, sabato 9 – 13).

“Con tutte le garanzie e tutele per lavoratori e cittadini, ripartono servizi importanti come le Isole ecologiche. È un progressivo ritorno a regime in coerenza con quanto sta succedendo per le attività commerciali e produttive – ha sottolineato la presidente Maria de Marco – In questi mesi difficili non solo ASIA Napoli non si è mai fermata, ma anzi, ha potenziato le attività con sanificazioni e pulizie straordinarie in tutti i quartieri. Già prima dell’avvio della Fase 2 non abbiamo mai interrotto, ma anzi potenziato, il servizio di ritiro ingombranti a domicilio per permettere alle persone di non uscire di casa. Ora con la riapertura delle Isole ecologiche, la ripresa graduale dei servizi è compiuta e davvero non ci saranno più scuse per chi ha l’abitudine di abbandonare rifiuti per strada o accanto ai cassonetti e campane”.