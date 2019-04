Arzano: incendia la casa dei genitori, poi riduce in fin di vita il padre di un amico

Il giovane di 22 anni, arrestato per incendio doloso e tentato omicidio, ha versato una bottiglia di benzina nell’abitazione dei genitori ad Arzano per poi darle fuoco.

Arzano | Incendia casa dopo lite con genitori e poi riduce in fin di vita il padre di un amico per una vendetta trasversale. Con queste accuse i carabinieri hanno fermato un 22enne di Arzano. Il giovane, incensurato, e’ stato arrestato dai carabinieri della locale tenenza e della stazione di Grumo Nevano per incendio doloso e tentato omicidio. Il 22enne e’ ritenuto responsabile di aver dato alle fiamme nel pomeriggio di ieri l’appartamento in cui vive con i genitori in via Napoli. Un gesto arrivato al culmine di una violenta lite con loro. Il giovane ha atteso che in casa non ci fosse nessuno e ha versato una bottiglia di benzina nell’abitazione per poi dare fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco di Afragola. L’incendio non ha provocato feriti, soltanto un 80anne residente nello stabile e’ stato portato al pronto soccorso per accertamenti a causa del fumo inalato.

La brutale aggressione

Dopo l’azione incendiaria il 22enne ha raggiunto Grumo Nevano dove vive la famiglia di un amico: li’ ha scavalcato il cancello della palazzina in cui abita il nucleo familiare nascondendosi in cantina aspettando che scendesse il padre dell’amico. Quando l’uomo e’ sceso in cantina lo ha aggredito colpendolo piu’ volte al volto con 2 bull lock di ferro e lo ha ridotto in fin di vita.

I carabinieri hanno identificato nel giro di qualche ora bloccandolo ad Arzano sottoponendolo a fermo per tentato omicidio e incendio doloso, per poi trasferirlo al carcere di Napoli. La vittima del tentato omicidio e’ stata trasportata da personale del 118 all’ospedale “Cardarelli” di Napoli dove e’ ricoverato in prognosi riservata in pericolo vita.