Cronaca di Napoli: annullate le Amministrative ad Arzano, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per Camorra. È il terzo scioglimento consecutivo.

Clamoroso ad Arzano, dove a pochi giorni dalle Amministrative di domenica 26 maggio è stato sciolto il Consiglio comunale: è la terza volta consecutiva.

A pochi giorni dal voto, infatti, è infatti arrivato il provvedimento del Consiglio dei ministri che, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, tenuto conto che, all’esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che espongono il consiglio comunale alla compromissione del buon andamento dell’attività amministrativa.

Perciò, è stato deliberato lo scioglimento per un periodo di 18 mesi, affidando la gestione del Comune di Arzano a una commissione straordinaria.

In corsa per la carica di primo cittadino vi erano tre candidati: Fiorella Esposito (sfiduciata appena tre mesi fa dalla carica di sindaco di Arzano, supportata da DemA, il movimento guidato dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris, nonché dalle liste “Attivisti per Arzano” e “La sinistra in Comune”), Gennaro De Mare (sostenuto da liste civiche “Il Popolo della Famiglia”, “Moderati” e “Le nuove generazioni”) e Giuseppe D’Angelo (Fratelli d’Italia). I cittadini arzanesi si recheranno però alle urne solo per le Europee.