Arrestati a Londra altri due affiliati al clan Sequino

I due uomini finiti in manette erano sfuggiti al blitz dei giorni scorsi avvenuto contro 30 elementi del clan Sequino, rivale dei Vastarella nella guerra di camorra per il controllo del rione Sanità.

Clan Sequino, in manette a Londra due affiliati | I Carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Napoli, con il supporto della 5^ Divisione S.I.Re.N.E. del servizio cooperazione internazionale di Polizia, hanno localizzato e tratto in arresto a Londra, Sebastiano Capobianco, 26enne e Gennaro Esposito, 36enne, entrambi del rione Sanità e ritenuti affiliati al clan camorristico dei “Sequino”.

Sebastiano Capobianco e Gennaro Esposito si trovano in un istituto penitenziario inglese in attesa della estradizione.

Nei loro confronti è stata data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti con l’aggravante della finalità mafiosa, minaccia e ricettazione in forza della quale recentemente sono stati arrestati più di 30 affiliati al clan. I 2 arrestati si trovano in un istituto penitenziario inglese in attesa della estradizione.