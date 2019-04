Anm: Metro Linea 1: circolazione treni limitata per guasto sulla linea

Anm, Metro Linea 1: circolazione treni limitata alla tratta Piscinola – Dante fino a fine servizio. Interventi di manutenzione straordinaria per risolvere il guasto. Indicazioni per trasporti alternativi.

Napoli 11 Aprile 2019 – Perturbazioni e limitazioni alla circolazione della Linea 1 metropolitana si sono registrati in giornata.

La perdita di controllo dalla centrale operativa sui deviatoi di rete a Brin ha infatti imposto a più riprese limitazioni alla circolazione dei treni. Questa notte è previsto un intervento straordinario a cura dei tecnici Ansaldo per la risoluzione definitiva del guasto. La circolazione resta pertanto attiva sulla sola tratta Piscinola – Dante.

Lo scambio di Brin, teleguidato dalla Centrale Operativa dei Colli Aminei, garantisce il corretto funzionamento della circolazione dei treni e della rete in massima sicurezza. In caso di guasto l’allarme scatta tempestivamente e impone la limitazione della circolazione, che può avvenire solo in presenza di un perfetto funzionamento dello scambio.

Quando alle ore 7.55 di questa mattina si è presentata l’anomalia al funzionamento del sistema, è stata necessaria una prima limitazione della circolazione alla sola tratta Piscinola – Dante, ripristinata dopo un’ora circa, alle ore 9.00.

Un secondo stop sulla stessa tratta Dante – Garibaldi si è riproposto per lo stesso motivo dalle ore 13.30, risolto con l’intervento dei tecnici ANM alle ore 15.15 circa quando la circolazione è tornata regolare sull’intera tratta.

Poco dopo dalle 15.35 si è poi reso necessario interrompere la circolazione sull’intera tratta per nuove verifiche che hanno stabilito la ripresa con limitazione sulla sola tratta Piscinola – Dante che perdurerà fino a fine servizio, quando avranno inizio i lavori straordinari per l’intera nottata.

Trasporti alternativi

Intanto per raggiungere P.zza Garibaldi si consiglia di effettuare l’interscambio alla stazione Museo con Linea 2 Trenitalia oppure utilizzare le linee di superficie. L’Azienda si scusa per i disagi.