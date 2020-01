Anm, lunedì 3 febbraio stop a metro e bus a Napoli

Anm: le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato, Orsa e Faisa Confail hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale per lunedì 3 febbraio.

Anm | Le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato, Orsa e Faisa Confail hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale per lunedì 3 febbraio. L’agitazione – rendono noto i sindacati – sarà effettuata nel rispetto delle fasce di garanzia. Le motivazioni alla base dello sciopero – spiegano – riguardano “il miglioramento delle condizioni di lavoro, la mala gestione del personale, il trattamento economico e lo sviluppo progressivo di carriera per il personale viaggiante (autisti di autobus, operatori delle funicolari, personale di macchina e sale operative) del settore gomma e ferro, il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza su stazioni, treni e autobus”. A queste si aggiunge la richiesta delle indennità e il premio di produzione del 2016 e l’internalizzazione delle attività in appalto. I sindacati invitano l’Anm “ad attivare tutte le procedure di informazione agli utenti”.

Le sigle sindacali tuttavia si dicono “disponibili ad ulteriori confronti. Restiamo in attesa di una convocazione da parte del Comune di Napoli, proprietario dell’azienda, nel tentativo di ricercare possibili soluzioni che possano evitare l’ennesimo sciopero e, al contempo, garantire nella gestione dell’Anm criteri di massima trasparenza, imparzialità e pubblicità nella gestione del personale, a cominciare dalla consegna dall’organigramma aziendale di terzo livello e dall’adozione puntuale delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e, non ultimo, dei cittadini utenti del trasporto pubblico”.