Linea 1 Metropolitana di Napoli: come purtroppo accade troppo spesso, la tratta è limitata dalla stazione di Piscinola a quella di Dante (il disservizio va avanti da più di due ore).

Sembra un film già visto tante volte, avente come “trama” la tratta limitata da Piscinola a Dante. Un film che in caso di maltempo diventa ancora più difficile da digerire per i cittadini napoletani (molti dei quali rimasti però a casa vista la chiusura delle scuole per l’allerta meteo). Anche oggi, martedì 5 novembre, ci sono disagi per gli utenti della Linea 1 della Metropolitana di Napoli.

Dalle ore 13.30, il servizio è infatti limitato dalla stazione di Piscinola a quella di Dante, restando fermo nel tratto da Toledo a Garibaldi. L’ennesima limitazione, come riportato da “Il Mattino”, è dovuta ad un guasto in contemporanea di tre treni.

Secondo quanto si apprende dall’azienda di trasporto, il servizio sull’intera tratta della Linea 1 della metropolitana potrebbe essere ripristinato entro un’ora, salvo altre amare sorprese per l’utenza (che ha fatto nuovamente sentire il proprio disappunto sulle pagine social Anm).