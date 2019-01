Allerta neve: domani, mercoledì 23 gennaio, in molte zone d’Italia le scuole resteranno chiuse.

Il Medicane (Mediterranean-Hurricane – uragano mediterraneo) ha portato una forte ondata di freddo, gelo e neve sul Nord Italia (ma nei prossimi giorni arriverà fino al Sud della penisola).

Nelle prossime ore è inoltre previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, per cui in molte Regioni del Centro tra cui la Campania, le amministrazioni comunali stanno decidendo di chiudere le scuole per la giornata di domani, mercoledì 23 gennaio.

Di fronte a quella che gli esperti hanno ribattezzato “la dama bianca”, le scuole resteranno chiuse in molte zone della Toscana. Come riportato da “Fanpage”, lo stop alle lezioni è previsto nella zona della Maremma (Sorano, Monterotondo Marittimo e Pitigliano, in provincia di Grosseto).

Scuole chiuse anche nei dieci Comuni della Valdichiana Senese, e cioè Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda.

Nel Lazio, invece, è emergenza nella Tuscia, dove già oggi molte scuole sono rimaste chiuse nell’area di Viterbo.

Si attendono notizie dalle Marche, dove già oggi le scuole sono state chiuse a Urbino, e dalla Campania. E’ previsto un peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore e non è escluso che domani possono essere sospese le lezioni anche in altre regioni.