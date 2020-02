Allerta meteo Napoli: dopo l’avviso emesso dalla Protezione civile regionale, arriva la decisione di Palazzo San Giacomo su parchi e scuole.

A Napoli domani parchi cittadini chiusi, cimiteri e scuole aperte. A comunicarlo il Comune dopo l’avviso di allerta meteo emesso dalla Protezione civile regionale – di colore verde per rischio idrogeologico – valido dalle 16 di oggi alle 22 di martedì. Previste possibili forti raffiche dai quadranti occidentali, a partire dalla serata, sulle zone costiere e sulle isole. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

L’amministrazione invita: a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115; assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; osservare particolare prudenza negli spostamenti.

Il Servizio tecnico Scuole raccomanda ai dirigenti scolastici di “non far frequentare in modo stanziale le aree esterne pertinenziali agli edifici scolastici con presenza di alberature e non utilizzare le attrezzature e le aree destinate ad attività ludiche all’aperto fino alla validità dell’allerta meteo”.