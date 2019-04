Allerta meteo in Campania, previsti temporali e forti raffiche di vento

L’allerta meteo in Campania diramata dalla Protezione civile durerà fino a domani: tutti gli orari e le raccomandazioni fatte in vista del maltempo che si sta abbattendo in queste ore su tutto il territorio regionale.

Allerta meteo in Campania | La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo a partire dalle 18 di oggi. In particolare, si prevedono “precipitazioni sparse a anche a carattere di moderato rovescio e temporale, in esaurimento al primo mattino”. Si segnalano, inoltre, “possibili raffiche di vento nei temporali”.

La scadenza alle 12 di venerdì 5 aprile

L’allerta meteo riguarda l’intero territorio regionale ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro e scade alle 12 di domani. La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di “garantire l’attuazione di tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi”.