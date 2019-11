Allerta meteo in Campania per l’arrivo di temporali e venti forti

L’allerta meteo in Campania scatta alla mezzanotte di questa sera, per le successive 24 ore: ecco tutte le zone a rischio.

Allerta meteo in Campania | La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Arancione su tutta la Campania ad esclusione della zona del Tanagro, dove invece il livello del rischio e’ Giallo. Si prevede un rischio idrogeologico diffuso per precipitazioni e temporali a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani per “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale”, che potrebbero avere anche forte intensita’. A questo quadro meteo sono associati anche venti forti da Sud-Ovest dalla mattinata di domani, con raffiche di vento nei temporali.

Lungo le coste esposte, si prevedono mare agitato e possibili mareggiate. La Protezione civile regionale, alla luce delle elaborazioni dei modelli matematici operate dal Centro Funzionale, prevede copiose precipitazioni, tali da determinare un rischio idrogeologico diffuso.

La nota della Protezione civile campana

Tra i principali scenari di impatto al suolo, si segnala la possibilita’ di “Instabilita’ di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticita’ locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti); Possibili cadute massi in piu’ punti del territorio”. Nella zona 7 (Tanagro) si prevede comunque un rischio idrogeologico localizzato e vige l’allerta Gialla.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine alle abbondanti precipitazioni e al rischio idrogeologico diffuso ad esse connesso, che in relazione ai venti forti e al conseguente moto ondoso che potrebbe determinare mareggiate.