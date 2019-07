Allerta meteo Campania: sarà una domenica all’insegna del maltempo con pioggia e grandine

Allerta meteo Campania per precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che interesseranno buona parte del territorio: l’Estate si prende una pausa.

Allerta meteo Campania | La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo con criticita’ idrogeologica di colore Giallo valevole dalle 6 del mattino alle 20 di domani. Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, caratterizzate da incertezza previsionale e rapidita’ di evoluzione, si legge nell’avviso di allerta meteo, interesseranno buona parte del territorio: sono escluse le zone 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento) dove spireranno comunque venti moderati o forti occidentali con possibili raffiche e il mare si presentera’ agitato.

L’avviso di criticita’, tra i principali scenari di impatto al suolo delle precipitazioni segnala “possibili allagamenti di locali interrati e situati al pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, ruscellamenti superficiali”.

Possibili grandinate

Si evidenziano anche possibili grandinate, fulminazioni e fenomeni dovuti alle raffiche di vento come caduta di rami o alberi e danni alle coperture e alle strutture mobili. La Sala operativa raccomanda pertanto di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico localizzato che agli eventuali danni derivanti dal vento forte e dal moto ondoso.