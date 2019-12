Cronaca di Napoli: il maltempo di queste ore ha creato una situazione critica nelle strade vicine al Lago Patria (in arrivo la Protezione Civile Regionale e Sma Campania).

Si preannuncia una giornata difficile in tutta la Campania, quella di sabato 21 dicembre, vista la allerta meteo di colore arancione. Se a Napoli il sindaco Luigi de Magistris ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri (tanto oggi quanto, in via prudenziale, anche per la giornata di domenica 22 dicembre), gravi disagi si registrano soprattutto nella zona del Lago Patria, che è esondato in più punti a causa della pioggia battente di queste ore. Come riporta “Il Mattino”, la situazione risulta molto critica, tanto che sono in arrivo nella zona la Protezione Civile regionale e la Sma Campania. La contemporanea chiusura della foce del lago ha determinato una situazione nuovamente difficile. Lo specchio acqueo in alcuni punti è già esondato, invadendo i terreni circostanti.

“Ieri ho chiesto l’intervento delle squadre della Protezione Civile Regionale e uomini e mezzi di Sma Campania si apprestano ad intervenire per riaprire la foce, insabbiata dalle mareggiate -spiega il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello– Contiamo entro oggi di poter ripristinare il collegamento col mare, in modo da far scendere il livello delle acque”.

Foto: pagina Facebook Antonio Poziello (sindaco Giugliano)