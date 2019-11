Allerta meteo a Napoli: Scuole chiuse anche domani mercoledì 13 novembre

Scuole chiuse domani mercoledì 13 novembre per allerta meteo arancione prorogata fino alle 18 di domani. Il sindaco Luigi de Magistris ha disposto la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. A breve firmerà l’ordinanza.

I parchi cittadini resteranno chiusi nell’intero arco di validità dell’allerta meteo.

Per quanto concerne le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per prudenza il Comitato si è espresso per la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani mercoledì 13 novembre. A dare la notizia è Laura Bismuto, Consigliera Comunale per Napoli che ha pubblicato un post su facebook.

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione prorogata fino a domani mercoledì 13 novembre. Il livello dell’allerta meteo è ARANCIONE per “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità. Locali raffiche nei temporali.”