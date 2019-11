Allerta Meteo a Napoli: Domani 5 novembre scuole chiuse

Allerta meteo a Napoli: Scuole chiuse di ogni ordine e grado è la decisione dell’Amministrazione Comunale dopo una riunione che si è svolta nel pomeriggio.

Si è appena conclusa la riunione tenuta dall’Amministrazione Comunale per valutare i pericoli legati all’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile, e per definire la possibilità delle scuole chiuse in città. A breve il sindaco Luigi de Magistris firmerà l’ordinanza e renderà ufficiale la notizia sul portale e sulla pagina facebook del Comune di Napoli.

La decisione è stata presa analizzando i dati della Protezione Civile che prevedono forti temporali e forti raffiche di vento che interesseranno la città dalle 12 di domani alle 12 di dopodomani. Pertanto si è deciso di tenere chiuse le scuole per la giornata di domani.

Inoltre domani pomeriggio si terrà una nuova riunione per analizzare il bollettino e il monitoraggio comunicato dalla Protezione Civile per valutare e decidere eventuali probabili chiusure per i giorni a seguire.

Oltre alle scuole, saranno ovviamente chiusi parchi e giardini cittadini.

Comunicato dalla consigliera comunale Laura Bismuto