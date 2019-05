Cronaca di Napoli: una faida tra narcotrafficanti dietro gli spari dello scorso 3 maggio in piazza Nazionale (in cui furono ferite tre persone, tra cui la piccola Noemi).

È ancora vivo nei napoletani il ricordo dello scorso 3 maggio, quando verso le 17.30 degli spari in piazza Nazionale ebbero come conseguenza il ferimento di tre persone, tra cui la piccola Noemi (4 anni) e Salvatore Nurcaro (32enne pregiudicato originario del quartiere San Giovanni a Teduccio).

Dietro tale agguato, una faida tra narcos, che ha rischiato di lasciare una vittima innocente, la piccola Noemi, ora pian piano sulla via della guarigione. Come riporta “Il Mattino”, i fratelli Armando e Antonio Del Re (arrestati lo scorso 10 maggio in un autogrill vicino Siena) andavano in giro su una moto rubata per le principali strade di Napoli, uno con il casco, l’altro senza casco. Oppure, da soli, ma in sella a una moto risultata rubata un anno prima. I due sono stati immortalati in sella a una Honda legalmente detenuta mentre imboccano via Chiatamone (il primo con il casco, il secondo senza) lo scorso primo maggio, appena due giorni prima di quei terribili spari. Ed è ancora il primo maggio scorso, che il più giovane dei due – il 18enne Antonio Del Re– viene fotografato mentre fa la ronda in sella alla moto rubata un anno prima a Sorrento, che verrà usata dal sicario di piazza Nazionale.

Il famigerato Armando Del Re, uomo col casco nero che scappa via verso Secondigliano dopo aver ferito il pregiudicato Salvatore Nurcaro, la piccola Noemi e la nonna Immacolata. Per i due fratelli De Re, nella giornata di ieri è stato confermato il provvedimento di fermo in carcere.

