Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato due persone nell’attività di contrasto allo spaccio di droga e al contrabbando di sigarette.

Servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Casoria: obiettivo principale la repressione dello spaccio di stupefacenti e del contrabbando di T.L.E. nella città di Afragola.

Nel Rione Salicelle, i militari della sezione operativa locale hanno arrestato Francesco Giglio, un 62enne del posto già noto alle ffoo.

Nella sua camera da letto nascondeva 370 stecche di sigarette, per un peso complessivo di 70,4 chili. Tutti i tabacchi sono stati sequestrati mentre Giglio, sottoposto ai domiciliari dopo l’arresto, è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Nell’ambito dello stesso servizio è finito in manette Ciro Serpe, 49enne di Afragola, anch’egli già noto alle forze dell’ordine.

Titolare di un’attività commerciale, Serpe è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Afragola con 11 dosi di cocaina nascoste negli slip. Già sotto i riflettori da qualche giorno per l’insolito movimento attorno al suo negozio, il 49enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Tradotto al carcere di Poggioreale è ora in attesa dell’udienza di convalida.