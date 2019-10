Acerra, lite tra giovani finisce a colpi di rasoio: due feriti

Ad Acerra, un 19enne, durante un’animata discussione per futili motivi, ha aggredito e ferito un 20enne già noto alle forze dell’ordine e un 22enne incensurato.

Acerra | Ferisce due giovani con un rasoio da barba: 19enne denunciato per lesioni personali aggravate ad Acerra, in provincia di Napoli. Dalla ricostruzione fatta dai carabinieri della locale Stazione, durante una lite per futili motivi, il giovane ha aggredito e ferito un 20enne già noto alle forze dell’ordine e un 22enne incensurato.

Si indaga per ricostruire le motivazioni del gesto

I due, che hanno riportato lesioni rispettivamente a un braccio e al volto, sono stati ritenuti dai medici guaribili in quattro e sette giorni. Indagini in corso per ricostruire le motivazioni alla base del gesto.