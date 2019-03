Acerra: Arrestato 57enne del Pallonetto a Santa Lucia per contrabbando

Acerra: I carabinieri arrestano 57enne del Pallonetto a Santa Lucia per contrabbando in via Pellegrino Turri.

I carabinieri della Compagnia Napoli-Stella hanno arrestato per contrabbando di tabacchi un 57enne del Pallonetto a Santa Lucia, Pasquale Montagna, già noto alle forze dell’ordine,

lo hanno bloccato durante un servizio di osservazione mentre, alla guida di una Citroen “c3”, si allontanava da un manufatto di legno e teli agricoli messo su un terreno in via Pellegrino Turri ad Acerra.

All’interno dell’utilitaria i carabinieri hanno scoperto che trasportava 50 chili di sigarette illegali. Hanno quindi perquisito la fatiscente struttura e rinvenuto 190 chili di sigarette contrabbandate tenute in 19 cartoni.

I tabacchi e l’auto sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato attende il rito direttissimo ai domiciliari.