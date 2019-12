C’è l’accordo Anm-sindacati: metro e funicolari aperte tutta la notte di Capodanno a Napoli

E’ stata trovata una importante intesa in vista del Capodanno a Napoli, per effettuare i prolungamenti notturni di metro e funicolari.

Capodanno a Napoli | C’è l’accordo tra l’Anm e i sindacati per effettuare i prolungamenti notturni di metro e funicolari in occasione delle festività natalizie. Ad annunciarlo è l’Usb al termine della riunione che si è svolta con l’azienda e a cui ha partecipato anche la FAISA CONFASIL.

Secondo il verbale di accordo, nel giorno del 24 dicembre, giorno della Vigilia, sia il servizio su ferro che quello su gomma termineranno alle ore 20. Per quanto riguarda il giorno di Natale, 25 dicembre, bus, metro e funicolari si fermeranno alle ore 13.30 per riprendere le corse dalle ore 16.30 fino a chiusura come da regolare servizio. Mentre la notte di Capodanno, napoletani e turisti potranno partecipare alla festa cittadina in piazza Plebiscito e sul lungomare senza preoccuparsi di come raggiungere i posti e soprattutto di come tornare nella proprie case. La notte di Capodanno infatti la linea 1 della metropolitana e le Funicolari Centrale e Chiaia effettueranno servizio no stop per tutta la notte. Gli impianti si fermeranno alle 13.30 del 1 gennaio 2020 per poi ripartire alle ore 16.30 fino a chiusura.

Resteranno aperti tutta la notte anche i parcheggi Mancini, Spalti del Maschio Angioino, Brin, Chiaiano, Frullone, Colli Aminei e Argento. Per informazioni ci si potrà rivolgere agli info point siti presso le funicolari Centrale e Chiaia e in quelli delle stazioni della metro di Municipio, Chiaiano e Toledo. I bus invece nella notte di Capodanno termineranno le corse alle ore 20.