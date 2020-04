Un 53enne è stato bloccato dai carabinieri mentre passeggiava per il Rione Traiano, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare.

I carabinieri della stazione Rione Traiano a Napoli hanno arrestato per evasione un 53enne del posto. I militari lo hanno notato passeggiare in via Catone e riconosciuto: era sottoposto alla detenzione domiciliare. Bloccato, il 53enne è stato arrestato e condotto in carcere.