A Napoli un laser di ultima generazione per rimuovere i graffiti dal campanile di San Lorenzo Maggiore

L’obiettivo è ripulire il basamento del campanile di San Lorenzo Maggiore dalle scritte vandaliche che, da anni, offendono uno dei simboli del centro antico della città.

San Lorenzo Maggiore | Un’innovativa tecnologia laser che rimuove completamente le scritte e i graffiti lasciati sui monumenti storici. E’ quella che gli Angeli del bello di Firenze doneranno al nascente Coordinamento degli Angeli del Bello di Napoli sabato 13 aprile alle ore 11 in piazza San Gaetano. L’obiettivo è ripulire il basamento del campanile di San Lorenzo Maggiore dalle scritte vandaliche che, da anni, offendono uno dei simboli del centro antico della città. Nel dettaglio, si tratta di un laser Blaster 50W, dal valore economico di circa 60mila euro, già utilizzato con successo a Firenze per la pulizia dei monumenti. Il primo intervento dimostrativo di ripulitura verrà realizzato alla presenza del Presidente della Quarta Municipalità Giampiero Perrella e del presidente del Coordinamento Angeli del Bello di Napoli, Giuseppe Serroni.

Un più ampio programma di interventi per il Centro storico partenopeo

Nel corso dell’iniziativa si terrà anche una conferenza stampa in cui verrà annunciata la presentazione di un protocollo d’intesa con la Soprintendenza che prevede un programma più ampio di interventi in diversi luoghi del Centro storico di Napoli. “Ha inizio la nostra lotta per difendere il bello dagli incivili – dichiara Perrella – alcuni nostri concittadini purtroppo dicono e cantano di difendere Napoli, ma poi imbrattano i monumenti che danno prestigio a questa città e richiamano centinaia di migliaia di turisti. Molti non sanno neanche che scrivere sui muri, deturpare un monumento storico, è un reato penale. I beni artistici sono di tutti e devono essere tutelati. Ringrazio quindi gli Angeli del bello che ci consentono di utilizzare questo laser all’avanguardia per cancellare graffiti e scritte dai muri dei nostri palazzi storici e monumenti, con risultati di gran lunga migliori delle tecniche tradizionali”.