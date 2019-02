Nuovo omicidio di Camorra: un pregiudicato 37enne è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco tra Caivano e Orta di Atella.

Terzo omicidio di Camorra in tre giorni nel Napoletano. Come riportato da “Il Mattino”, il cadavere di un 37enne di Grumo Nevano, Ferdinando Fenice (già pregiudicato per droga), è stato ritrovato nei pressi dell’uscita di Caivano dell’Asse Mediano, sul territorio di Orta di Atella, al confine tra le province di Napoli e Caserta.

I Carabinieri di Orta di Atella e Marcianise, intervenuti sul posto, hanno constatato che il corpo era crivellato di colpi di pistola. Poco distante, i militari dell’Arma hanno trovato un’automobile, forse utilizzata dalla vittima per raggiungere il posto dell’agguato. Non è escluso che potrebbe essere stato attirato in trappola, convocato con una scusa da quelli che si sono poi rivelati i suoi assassini.

L’uccisione del 37enne segue gli agguati mortali di Acerra, dove è stato ucciso il 46enne Vincenzo Mariniello (ritenuto il boss dell’omonimo gruppo criminale), e Mugnano di Napoli, con vittima il 63enne Giovanni Pianese (venditore ambulante di prodotti ittici).