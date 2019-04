Terra dei fuochi: i Carabinieri del Noe di Caserta hanno posto sotto sequestro una vasta area nell’agro aversano. 7 persone denunciate.

Importante operazione dei Carabinieri del Noe di Caserta nella tristemente nota Terra dei fuochi, dove è stata sequestrata una vasta area di circa 3000 metri quadri a Frignano (località dell’agro aversano), per un valore complessivo di circa 100mila euro.

Durante le ricerche sul sito sono stati individuati circa 4000 metri cubi di rifiuti speciali, costituti da detriti da demolizione edili, terre e rocce da scavo, rifiuti solidi urbani, materiale plastico e ferroso, pezzature di cemento e asfalto, pneumatici fuori uso, cemento contenente amianto, imballaggi contenenti residui di vernici: tutto giaceva abbandonato direttamente sul terreno senza l’utilizzo di adeguate protezioni per le matrici ambientali. All’interno dell’area, alcuni cumuli di rifiuti erano anche ricoperti da vegetazione spontanea, sintomo del fatto che la condotta illecita era in corso da tempo. Sono 7 le persone riconducibili alla proprietà dell’area, tutte denunciate all’autorità giudiziaria per smaltimento illecito di rifiuti e realizzazione e gestione illecita di discarica non autorizzata.

Terra dei fuochi, ministro Costa: “Operazioni che testimoniano l’attenzione dello Stato”

“Il numero crescente di operazioni e i risultati ottenuti nella Terra dei Fuochi ci conforta e rappresenta un simbolo concreto della rinnovata presenza e dell’attenzione dello Stato verso questo territorio – dichiara a “Il Mattino” il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa -. Sono risultati che ci danno speranza e ci sostengono nell’impegno anche in considerazione del dato positivo che arriva dalle prefetture che riscontra una diminuzione del numero di incendi a ridosso delle province di Napoli e Caserta. Ce la stiamo mettendo tutta per rafforzare gli strumenti da mettere in campo, più uomini, più risorse e un organizzazione più efficiente”.