Cronaca di Caserta: in manette un 35enne che lo scorso 3 maggio aveva commesso una rapina ai danni di una coppia di anziani appena usciti dall’ufficio postale.

I Carabinieri di Aversa hanno arrestato un uomo di 35 anni residente a Torre Annunziata. L’uomo è accusato di aver commesso una rapina con la collaudata tecnica del filo di banca ai danni di una coppia di anziani, che avevano appena ritirato la pensione mensile. L’episodio si è verificato a San Marcellino lo scorso 3 maggio.

Secondo quanto accertato dall’Arma, grazie ai sistemi di videosorveglianza e alla testimonianza delle vittime, l’uomo avrebbe seguito la coppia di anziani coniugi dall’ufficio postale, dove avevano appena ritirato la pensione, fino al portone di casa.

A quel punto, il 35enne si è avvicinato a loro con la scusa di chiedere informazioni stradali, strappando violentemente la borsa all’anziana donna scaraventandola a terra, per poi fuggire a bordo di uno scooter con la targa seminascosta da un adesivo.

La donna è stata portata in ospedale e operata, ma lo choc è durato parecchi mesi, tanto che anche a guarigione avvenuta, lei e il marito non sono più usciti di casa per paura.