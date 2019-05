Cronaca di Caserta: raid di malviventi alla scuola per l’infanzia “I fiori” di San Marcellino, da cui sono stati portati via perfino i giochi dei bambini.

Raid dei ladri nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 maggio alla scuola dell’infanzia “I fiori” in via Garibaldi a San Marcellino.

I malviventi hanno portato via dall’istituto del materiale didattico, tra cui 8 radio (utilizzate dalle maestre per attività destinate ai più piccoli) e addirittura i giochi dei bimbi, oltre a un depuratore per l’acqua e una macchinetta del caffè.

Il danno non è stato ancora quantificato, ma il plesso scolastico non risulterebbe coperto da assicurazione per furto. Le indagini su quanto accaduto sono state avviate dai Carabinieri di Aversa.

Come riportato “Il Mattino”, c’è comunque il sospetto per cui esista un mercato nero del materiale scolastico. Non è il primo caso, infatti, che si registra nel Casertano. A Vairano è successo nella stessa notte, nel cuore della città di Caserta nel mirino dei balordi sono finiti quattro istituti nel giro di una settimana.