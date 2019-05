Maddaloni: una ragazza di 17 anni ha sorpreso due ladri in casa ed è stata colpita con un bastone di legno dietro la nuca.

Brutto fatto di cronaca domenica scorsa, 19 maggio, a Maddaloni. In un appartamento di via Libertà, a pochi passi dal campo sportivo di via Cappuccini, una ragazza di 17 anni ha sorpreso due ladri in casa, a volto coperto da un foulard colorato, ed è stata colpita con un bastone di legno dietro la nuca.

Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Maddaloni, la giovane se l’è cavata con qualche escoriazione e diverse mini fratture: la prognosi è di 10 giorni.

Come riporta “Il Mattino”, verso le 20.45 di domenica, la ragazza, che si trovava sotto la doccia per poi vestirsi e raggiungere le amiche, ha sentito il suo cane, di piccola taglia, abbaiare incessantemente. Uscita dal bagno, si è trovata davanti un vero e proprio caos, visto che l’appartamento nel quale vive con i genitori (due operai del posto) ed il fratello, era stato messo a soqquadro.

Andando, poi, verso il soggiorno ha notato sconosciuti rovistare nei cassetti e lanciare suppellettili in aria. Sono così cominciate le urla della 17enne, zittita dai ladri attraverso un bastone di legno che avevano in una sacca. I malviventi sono così scappati, mentre la ragazza è stata soccorsa poco dopo da alcuni vicini che hanno sentito i suoi pianti disperati.