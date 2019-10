Maddaloni, lancia oggetti contro la moglie: arrestato

Un 37enne è finito in manette a Maddaloni, nel Casertano, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, per aver aggredito la moglie, contro la quale ha cominciato a scagliare qualsiasi oggetto.

La polizia a Maddaloni, nel Casertano, ha proceduto all’arresto di M.M., 37 anni, per maltrattamenti in famiglia. Una Volante e’ intervenuta nei pressi di via Orazio De Carlucci dopo la richiesta di aiuto da parte di una donna che era stata aggredita dal marito.

Non si tratta di un episodio isolato

L’uomo, come in altre occasioni, per motivi futili, aveva iniziato a inveire contro di lei e a scagliarle contro qualsiasi oggetto. Gli agenti infatti lo hanno bloccato mentre ancora la vittima era bersaglio dei suoi lanci. M.M. ora e’ nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione del magistrato.