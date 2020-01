Camorra: arrestato per estorsione ai danni dei commercianti di Aversa, Lusciano e Parete un 37enne legato ai Casalesi (precedentemente sfuggito alla cattura nell’ambito dell’attività investigativa coordinata Dda di Napoli).

Un arresto nel clan dei Casalesi. Nella mattinata odierna, in Giugliano in Campania, Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa hanno tratto in arresto ed associato al carcere Bartolomeo Vitiello, cl. 1982, il quale, lo scorso 13 dicembre, era sfuggito alla cattura nell’ambito della più ampia attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che aveva consentito di trarre in arresto complessivamente altre 8 persone, una delle quali minore all’epoca dei fatti.

L’arrestato, insieme agli altri 8 indagati, è accusato di far parte di un gruppo criminale dedito a compiere estorsioni ai danni di commercianti di Aversa, Lusciano e Parete, avvalendosi della forza d’intimidazione promanante dall’appartenenza alla camorra nelle sue articolazioni territoriali denominate fazione Bidognetti e fazione Schiavone del clan dei Casalesi.

Dopo essere sfuggito alla cattura, dal 13 dicembre scorso e per l’intero periodo delle festività natalizie, i militari hanno concretizzato un’ininterrotta attività investigativa, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia, eseguendo anche numerose perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di persone dove il ricercato avrebbe potuto nascondersi. All’esito di tale pressante attività, questa mattina Vitiello ha segnalato ai Carabinieri di Aversa la sua presenza presso il suo domicilio, dove infine è stato trovato e tratto in arresto. In particolare, l’indagine, oggi definitivamente conclusa con la cattura dell’ultimo indagato, aveva permesso di individuare e documentare: