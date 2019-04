Cronaca di Caserta: violenta l’ex, la picchia e manda video hot agli amici

Cronaca di Caserta: l’incubo di una donna perseguitata, costretta a subire atti sessuali e obbligata a dare del denaro al suo ex compagno, dopo averlo lasciato nell’inverno scorso.

Cronaca di Caserta | Picchiata, stuprata e filmata in atteggiamenti intimi in un video che è stato inviato ai suoi amici. E’ l’incubo subito da una donna di Caserta, da parte del suo ex compagno, dopo averlo lasciato nell’inverno scorso. L’indagine è partita il 29 marzo scorso su denuncia della vittima e questa mattina i carabinieri, su richiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno arrestato l’uomo e condotto al carcere di Poggioreale, a Napoli.

I video sono stati trovati sui cellulari di diversi conoscenti della vittima

Lui l’ha perseguitata, costretta a subire atti sessuali e obbligata a dargli del denaro. Infine ha inviato via chat i filmati in cui faceva sesso con lei. I video sono stati trovati sui cellulari di diversi conoscenti della vittima e sono ora in corso indagini che stabiliranno se qualcuno li abbia messi in rete. Per ora ad essere accusato è solo l’ex compagno.