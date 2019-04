Cronaca di Caserta, aggredisce e i genitori che gli rifiutano i soldi per la droga

Cronaca di Caserta, a San Marcellino un 22enne è stato denunciato dopo l’ennesima aggressione ai danni dei genitori che avevano rifiutato di dargli i soldi per la dose.

Cronaca di Caserta | I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Aversa hanno tratto in arresto a San Marcellino (Caserta) un 22enne del luogo. Il giovane è ritenuto responsabile di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno dei cinquantenni genitori. Gli stessi che si sono rifiutati di consegnargli il denaro contante necessario all’acquisto di sostanza stupefacente. I militari dell’Arma, allertati dalle vittime, sono immediatamente giunti presso l`abitazione dove hanno bloccato il giovane.

Non era la prima volta che si verificava un episodio simile.

L’episodio, secondo quanto riferito dalle vittime, è da collocare in un più ampio e complesso contesto di reiterati maltrattamenti in famiglia, perpetrati dal 22enne nei confronti dei propri genitori. Che, almeno sino ad oggi, non avevano avuto il coraggio denunciare. In particolare la madre dell`aggressore, refertata presso l’ospedale di Aversa, è stata giudicata guaribile in 10 giorni per “trauma facciale”. L’arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.