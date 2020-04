Covid 19 a Caserta: prosegue l’organizzazione per attivare 24 posti di Terapia Intensiva. Mancano strumentazioni interne e gli arredi: l’ospedale modulare sarà completato entro la prossima settimana.

Arrivano buone notizie da Caserta, dove l’ospedale modulare per il Covid 19 è quasi pronto, visto che mancano solo le strumentazioni interne e gli arredi per completarlo: si conta di concludere entro la prossima settimana un presidio nel quale saranno predisposti 24 posti di Terapia Intensiva.

Ad annunciare che il progetto è a buoni punto è il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, Carmine Mariano, che in questi giorni sta elaborando anche il piano dell’organico che lavorerà all’interno del modulo: “Stiamo lavorando per pianificare il lavoro per poi passare alla fase di trasloco dei pazienti Covid all’interno del modulo. Per questo trasferimento,- dichiara il commissario a “Il Mattino”- ci stiamo adoperando per avere biocontenitori”.

Ad oggi, per fortuna, non ci sono pazienti Covid 19 in gravi condizioni, ma ve ne sono 15 con infezione da Coronavirus ricoverati in degenza.

Nel Casertano, c’è solo un caso positivo in più secondo il report ufficiale dell’Asl, per cui ora sono 415 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. I positivi attuali sono 162. In aumento i guariti che ora sono 211, mentre i decessi risultano 42. Le persone in quarantena ora sono 244, mentre quelle in auto isolamento fiduciario sono 2718. Tutto il quadro emerge da 8337 tamponi esaminati.