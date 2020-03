Parete: la Protezione civile sta consegnando a domicilio mascherine ad ogni famiglia. Il sindaco Pellegrino e la Giunta ne hanno messe a disposizione altre 2mila.

Bellissima iniziativa a Parete, dove la Protezione Civile sta distribuendo gratuitamente delle mascherine protettive ai cittadini, in modo da prevenire il più possibile il contagio da Coronavirus.

Saranno consegnate due mascherine per ogni famiglia, in modo tale da permettere a tutti i residenti di averne qualcuna a disposizione, evitando così code in farmacia.

Lo stesso sindaco della città casertana, Gino Pellegrino, ha fatto sapere tramite Facebook che “per stasera sono in arrivo altre 2.000 mascherine. Non immaginate com’è stato difficile recuperarle. Non si trovano da nessuna parte e i prezzi sono saliti alle stelle. Vi garantisco che saranno date a tutte le famiglie”.

Il primo cittadino ha inoltre aggiunto che “le mascherine non sono costate nulla alla cittadinanza. Sono state comprate grazie al contributo del sottoscritto e di tutti i membri della Giunta, ai quali va il mio personale ringraziamento. Il nostro è stato l’unico Comune a fare quest’enorme sforzo”.