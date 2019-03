Confindustria Caserta: corso gratuito per le imprese di ‘Tecniche per l’Export’

CONFINDUSTRIA CASERTA SCENDE AL FIANCO DELL’ICE: DAL 7 MARZO PARTE “TECNICHE PER L’EXPORT”, UN CORSO SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LE IMPRESE. BEN 90 LE ADESIONI DA TUTTA LA REGIONE CAMPANIA.

Partirà il prossimo 7 marzo, presso la sede di Confindustria Caserta, l’iniziativa “Tecniche per l’Export”, un corso gratuito sulle tecniche dell’export organizzato da “Ice Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane” in collaborazione con l’Unione degli Industriali della provincia di Caserta, destinato a PMI, start-up, cooperative, consorzi e reti di impresa delle cosiddette regioni meno sviluppate.

Grande è stato il successo di questo percorso: ben 90, infatti, sono state le aziende, provenienti dall’intera regione Campania, che hanno aderito alle giornate di approfondimento, che consentiranno di accrescere le competenze tecnico-manageriali per operare nei mercati internazionali.

L’iniziativa rientra nel Piano “Export Sud 2”, un programma pluriennale attuato da ICE-Agenzia finanziato con i fondi PONIC 2014-20, che prevede la realizzazione di numerose iniziative formative e promozionali rivolte alle regioni del Mezzogiorno (www.ice.it/it/piano-export-il-sud), e si articolerà in tre incontri specialistici e in una giornata di workshop.

In tal modo si intende offrire un approfondimento su tematiche fondamentali del commercio con l’estero, favorendo una gestione strategica dei trasporti e delle procedure doganali, dei pagamenti internazionali, della contrattualistica.

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di conoscere i principali strumenti, organizzare con maggiore consapevolezza i processi aziendali e minimizzare i rischi connessi alle attività di export.

Si partirà il 7 marzo con il tema “Trasporti e Dogane”: si parlerà di come minimizzare i rischi connessi alle operazioni di export, gestendo in maniera adeguata i trasporti internazionali e le problematiche doganali, evitando inutili e costose controversie.

Il secondo appuntamento, il 14 marzo, sarà dedicato ai “Pagamenti Internazionali”, mirando a individuare e valutare il rischio di mancato pagamento nelle vendite verso l’estero attraverso la conoscenza degli strumenti di pagamento e di garanzia più efficaci.

La terza giornata, il 21 marzo, sarà riservata alla “Contrattualistica”, con un’attenzione particolare a come acquisire le conoscenze fondamentali per negoziare, definire e gestire i principali contratti internazionali, nonché a come comprendere, saper redigere e utilizzare le più importanti clausole contrattuali.

Infine, il 28 marzo, il workshop conclusivo. In questa occasione, le imprese che avranno partecipato ai tre incontri specialistici potranno prendere parte a una sessione ristretta di lavoro con un esperto della Faculty ICE Agenzia.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un percorso che Confindustria Caserta sta compiendo da tempo, con l’obiettivo di “accompagnare” le aziende sui mercati esteri, puntando fortemente sulla formazione, considerata un punto fondamentale per la crescita della competitività.