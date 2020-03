Choc a Sessa Aurunca: donna di 48 anni colpita alla schiena dal marito con delle forbici, dopo aver portato la cena all’uomo (che si trovava agli arresti domiciliari).

Aveva appena portato la cena al marito 52enne che si trova agli arresti domiciliari quando quest’ultimo, in preda ad un raptus, l’ha aggredita e colpita alla schiena con delle forbici. La vittima, una donna di 48 anni, è riuscita a divincolarsi chiamando i Carabinieri che sono intervenuti arrestando l’aggressore. E’ accaduto ieri sera a Sessa Aurunca. Lui, un 52enne di Cellole agli arresti domiciliari in Baia Domizia, Lei, la moglie, una 48enne,sempre di Cellole.

Erano le 22.00 di ieri sera quando la donna ha portato la cena al marito, agli arresti domiciliari. Costui, però, anziché ringraziarla, l’ha aggredita tentando di strangolarla per poi colpirla alla schiena con un paio di forbici.

La vittima, che ha avuto la prontezza di reagire, è riuscita a divincolatasi sottraendo le forbici al marito e ferendolo a sua volta prima di riuscire a fuggire. La donna, giudicata guaribile in 10 giorni, ha riportato “contusioni multiple al volto e tre ferite da punta regione dorsale”.

L’uomo, rintracciato dai Carabinieri lontano dall’abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari, dovrà ora rispondere dei reati di tentato omicidio ed evasione. Il 52enne, dopo essere stato sottoposto a cure per “ferita da taglio regione sottomandibolare sinistra e contusione cervicale”, guaribile in 8 giorni., è stato tradotto presso la casa circondariale di S. Maria C. Vetere.